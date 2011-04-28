У Криму ціни на бензин і дизпальне зросли на 5-30 коп.

В Автономній Республіці Крим за період з 21 по 28 квітня 2011 роздрібні ціни на бензин і дизельне пальне підвищилися на 0,05-0,30 грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні статистики в АРК, за минулий тиждень на кримських АЗС ціна бензину марки А-95 підвищилася з 9,95-10,40 грн. до 10,05-10,70 грн. за 1 літр, А-95 (premium) - з 10,30-10,90 грн. до 10,50-10,90 грн. за 1 літр.

Роздрібна ціна 1 літра бензину марки А-92 підвищилася з 9,70-9,85 грн. до 9,75-9,90 грн., марки А-80 - з 9,40-9,50 грн. до 9,50-9,60 грн.

Крім того, роздрібна ціна 1 літра дизельного пального в зазначений період підвищилася з 9,70-9,90 грн. до 9,75-9,90 грн.