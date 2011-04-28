КМДА підготувала програму з відновлення постійної циркуляції гарячої води в будинках

Київська міська державна адміністрація підготувала Програму заходів з відновлення постійної циркуляції гарячої води в будинкових мережах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні перший заступник голови КМДА Володимир МАЗУРЧАК під час відповідей на запитання депутатів Київради після звіту, присвяченому питанням житлово-комунальної сфери столиці.

За словами депутатів від БЮТ, багато киян скаржаться на те, що їм доводиться по 10 хвилин очікувати, доки зійде холодна вода з крану, яким подається гаряча. Така ситуація продовжується й після підвищення тарифів на воду.

У відповідь В.МАЗУРЧАК повідомив, що КМДА вже давно працює над вирішенням цієї проблеми. Згідно з даними адміністрації, в місті 2200 житлових будинків, в яких порушена система циркуляції води, а саме від неї залежить безперервне надходження у квартири гарячої води.

Як зазначив В.МАЗУРЧАК, є два варіанти вирішення проблеми – це ремонт систем циркуляції та встановлення індивідуальних теплових пунктів у будинках. За словами першого заступника голови КМДА, адміністрація вже розробила відповідну програму, спрямовану на вирішення цієї проблеми, й очікується, що її буде розглянуто на найближчому засіданні сесії Київради. Депутати мають затверджено фінансування вказаної програми, від чого залежатиме хід її виконання.

«Ми будемо працювати і по одному, і по іншому варіанту. Там, де ми передбачили на модернізацію 45 ЦТП (центральних теплових пунктів), там вже питання обраховано якраз з відновленням систем циркуляції. В нас є повна інвентаризація. Єдине – підтримка ваша по фінансуванню даної програми», - підкреслив В.МАЗУРЧАК.

Водночас він зазначив, що встановлення індивідуальних теплових пунктів є кращим варіантом вирішення проблеми гарячого водопостачання, оскільки вода нагріватиметься безпосередньо вже в будинку, тобто не буде зайвих втрат ні води, ні теплової енергії, й гаряча вода необхідної температури надходитиме у квартири.