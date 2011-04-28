Кабмін створить комісію з перевірки підготовки підприємств ЖКГ до опалювального сезону

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства спільно з Міністерством енергетики і вугільної промисловості підготували проект розпорядження Кабінету міністрів з підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства і об`єктів соціальної сфери до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 років, який було розглянуто на розширеному засіданні уряду 27 квітня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінрегіонбуду.

Зокрема, проектом передбачається створити комісію з перевірки стану підготовки підприємств даної сфери до стабільного проходження наступного опалювального сезону 2011-2012 рр.

Підбиваючи підсумки опалювального сезону 2010-2011 рр., перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Юрій ХІВРИЧ відзначив, що в цілому опалювальний сезон проходив стабільно.

Станом на 15 жовтня 2010 року, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, працювало: 99,5% котельних (у 2009 році – 31,75%); опалювалося 98,5% житлових будинків (у 2009 році – 16,45% ); 99,8% дошкільних закладів (у 2009 році – 40,67%); 99,9% навчальних закладів (у 2009 році – 35,13%); 100% лікарень (у 2009 році – 41,36% ).

Одним з негативних чинників у минулому опалювальному сезоні Ю.ХІВРИЧ назвав незадовільні платежі споживачів послуг, які позначаються на розрахунках за газ. При цьому серед боржників не лише населення, а й підприємства і установи, які фінансуються з державного і місцевих бюджетів, а також комерційні споживачі. Середній рівень розрахунків за природний газ в опалювальному сезоні 2010-2011 року становив 54%.