«Чорноморнафтогаз» приступив до закачування газу в Глібовське ПСГ

Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь, АРК) приступило до закачування природного газу в Глібовське підземне сховище газу (ПСГ) у рамках підготовки до осінньо-зимового сезону 2011-2012 рр.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

У повідомленні зазначається, що 27 квітня компанія закачала в ПСГ 2 млн. 230 тис. куб. м газу.

«Процес йде добре, почали з перевиконанням плану. По мірі необхідності запускатимемо нові компресори, і обсяги добового закачування можуть зрости. До початку сезону плануємо закачати в сховище не менше 300 мільйонів кубометрів», - повідомив начальник Управління підземного зберігання газу ДАТ «Чорноморнафтогаз» Олександр ФРОЛОВ.

Також компанія зазначає, що блакитне паливо в Глібовське підземне сховище газу надходить із родовищ, що експлуатуються компанією в північно-західній частині шельфу Чорного моря, та материка.

Нагадаємо, що під час попереднього осінньо-зимового сезону 2010-2011 рр. ДАТ «Чорноморнафтогаз» подало зі сховища в ГТС Криму 346 млн. куб. м. Тим самим план було перевиконано на 46 мільйонів кубометрів. «Ранні холоди восени й пізні навесні збільшили сезон відбору газу на місяць», - пояснив О.ФРОЛОВ.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» й спеціалізується на розвідці та видобутку нафти й газу в акваторії Чорного та Азовського морів.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» знаходяться в управлінні НАК «Нафтогаз України».