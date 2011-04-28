Японія посилить інформування щодо ситуації на «Фукусімі»

Японія посилить надання прозорої інформації про ситуацію на «Фукусімі-1», аби запевнити споживачів у безпеці японських продуктів харчування та продовольства.

Про це заявив прем`єр-міністр Японії Наото КАН, повідомили УНІАН в посольстві Японії в Україні.

«Для того, щоб запевнити споживачів Японії та зарубіжних країн у безпеці японських продуктів харчування та продовольства, моя адміністрація подвоїть зусилля в наданні прозорої інформації про наш прогрес у мінливих обставинах на АЕС «Фукусіма-1», - сказав він. Н.КАН обіцяє, що уряд Японії проведе швидкий і ретельний аналіз причини вибуху на «Фукусімі-1». За словами Н.КАНА, Японія поділиться отриманими інформацією і уроками з рештою світу, а також зробить активний внесок у міжнародну дискусію щодо підвищення рівня безпеки атомної енергетики для того, щоб подібні інциденти більше не повторювалися в майбутньому. Він зауважив, що з точки зору енергетичної політики в цілому, враховуючи зростаючий світовий попит на енергоносії та необхідність скорочення викидів парникових газів для вирішення проблеми глобального потепління, яка стає дедалі серйознішою. «Ми маємо намір через «відродження Японії» одночасно запропонувати світу бачення, що може зробити внесок у розв`язання світової енергетичної проблеми, включаючи кардинальне освоєння та використання чистих видів енергії», - сказав глава уряду Японії. Н.КАН зауважив, що землетрус і цунамі стали найважчим стихійним лихом, з яким зіткнулася Японія з часів Другої світової війни. «Буде дуже непросто відновити зруйнований район Тохоку. Однак, цей складний період надасть нам можливість для «відродження Японії», і уряд буде всіма силами працювати над тим, щоб продемонструвати всьому світу комплексні плани з відбудови Сходу Японії, які базуються на трьох принципах: створення регіонального суспільства, стійкого до стихійних лих; створення соціальної системи, що дасть змогу жити в гармонії з навколишнім середовищем; побудова суспільства з уважним ставленням до людей, в тому числі й до найбільш уразливих верств населення», - додав він. Глава уряду нагадав, що кількість загиблих та зниклих безвісти в результаті землетрусу і цунамі перевищила 27 тисяч осіб, включаючи іноземних громадян. Він подякував Україні за надану підтримку, оскільки відразу ж після землетрусу, з перших днів, уряд України висловив багато теплих слів та запропонував різні види допомоги. «Президент Віктор ЯНУКОВИЧ особисто відвідав посольство Японії в Україні, щоб висловити своє співчуття, покласти квіти та залишити запис у Книзі Жалоби», - сказав Н.КАН. За його словами, гуманітарна допомога, яку надав уряд України, була доставлена постраждалим від землетрусу, але підтримка надходить не тільки від уряду, а також від НДО та простих громадян.

Прем’єр-міністр Японії також наголосив, що здійснює керівництво з метою якнайшвидшого врегулювання ситуації на «Фукусімі-1». Зокрема, докладаються зусилля для вирішення проблеми потрапляння радіоактивної води зі станції в океан. Крім того, уряд, на основі наукових критеріїв, вжив усіх можливих заходів для забезпечення безпеки продуктів харчування та промислових товарів, також встановлено високі профілактичні норми безпеки.