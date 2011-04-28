НКРЕ підвищила «зелені» тарифи на електроенергію на травень

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) підвищила тарифи на електроенергію, вироблювану з альтернативних джерел, у травні на 3,36%.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення регулятор ухвалив сьогодні на засіданні.

Зокрема, тариф на електроенергію, вироблювану вітроелектростанціями, зросте до 131,38 коп. за кВт/год., з біомаси – до 143,89 коп. за кВт/год., на малих гідроелектростанціях (потужністю до 10 МВТ) – до 90,08 коп. за кВт/год., на сонячну енергію, вироблювану установками, розташованими на землі, – до 540,51 коп. за кВт/год., на дахах – до 495,47 коп. за кВт/год.

Нагадаємо, «зелені» тарифи визначаються за формулою, в якій для кожного суб`єкта визначено коефіцієнт, розміри якого залежать від типу альтернативного джерела електроенергії й характеристик енергогенеруючого обладнання.

Тарифи коригуються комісією залежно від курсу гривні до євро на дату їх розрахунку на наступний місяць.