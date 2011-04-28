Дністровська ГАЕС запрацює на повну потужність не раніше 2017 року – ОДА

Дністровська гідроакумулююча електростанція (ГАЕС, Новодністровськ, Чернівецька обл.) почне працювати на повну потужність у 2017 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції начальник управління інфраструктури та туризму Чернівецької облдержадміністрації Дмитро ПАВЕЛ.

За його словами, наразі триває активна фаза пуску першої черги – трьох гідроагрегатів. Перший гідроагрегат був запущений 22 грудня 2010 року, пройшов усі тестові показники й активно працює.

«Коли працюватимуть усе 7 гідроагрегатів, це буде найпотужніша гідроелектростанція в світі», – підкреслив Д.ПАВЕЛ.

За його даними, вже ведуться будівельні роботи зі спорудження другого гідроагрегату, запуск якого планується в 2012 році, а на 2013 рік намічено пуск третього гідроагрегату, з початком функціонування якого повноцінно запрацює перша лінія Дністровської ГАЕС.

До складу потужного енергетичного комплексу входить Дністровська гідроелектростанція ГЕС-1, друга за потужністю в гідроенергетиці України, а також ГЕС-2 на буферній дамбі й унікальна за технічними рішеннями Дністровська гідроакумулююча електростанція.

Довідка УНІАН. Дністровська гідроакумулююча електростанція потужністю 2268 МВт (7 гідроагрегатів по 324 МВт кожен) у генераторному режимі й 2947 МВт – у насосному режимі повинна забезпечити надійну роботу атомних електростанцій, дозволить довести до нормативного рівня якість виробленої електроенергії за частотою, істотно підвищити надійність енергопостачання і розширити експортні можливості енергосистеми України.

З початку будівництва станом на 1 січня 2011 року на об`єкті освоєно 3 млрд. 741 млн. грн., зокрема минулого року – 306,630 млн. грн.