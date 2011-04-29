Україна через 30 днів зможе оскаржити газові контракти

Через 30 днів закінчується термін, упродовж якого Київ і Москва мають врегулювати спірні питання щодо поставок російського газу до України. Якщо сторони не дійдуть згоди - Україна отримає право звернутися до Стокгольмського арбітражу з метою оскаржити невигідні для себе газові угоди, пише ZN.ua.

Відповідно до газової угоди, підписаної між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» у січні 2009 року, всі спори, які сторони не зможуть врегулювати шляхом переговорів упродовж 30 днів з моменту їх виникнення, «будуть остаточно розв’язані шляхом арбітражу відповідно до регламенту Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольма». Арбітражне рішення буде остаточним і обов`язковим для обох сторін.

Як повідомлялося, офіційно переговори про зниження ціни на російський газ для України стартували 28 квітня. Таким чином, якщо сторони не дійдуть згоди впродовж 30 днів, Україна отримає право звернутися до Стокгольмського арбітражу з метою оскаржити невигідні для себе газові угоди.

Закон Швеції про контракти передбачає, що комерційний контракт може бути визнано недійсним, зокрема, у випадках, якщо його уклали під тиском, або під примусом, або в результаті шахрайського обману, або з використанням скрутного становища іншої сторони (зокрема, з метою отримання очевидно диспропорційної вигоди), або якщо стороні контракту не було відомо про певні обставини при його укладенні, з урахуванням яких несправедливо вимагати виконання такої угоди.

Нагадаємо, за підсумками переговорів міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрія БОЙКА і голови правління ВАТ «Газпром» Олексія МІЛЛЕРА, що відбулися 28 квітня, було прийнято рішення провести наступний раунд переговорів у середині травня 2011 року.

Офіційний представник «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ вкотре заявив, що газового монополіста влаштовує контракт з українською стороною.

До підписання газових угод між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» у січні 2009 року Україна імпортувала газ з Росії за ціною 179 дол. за тисячу кубометрів. Газові угоди, укладені в січні 2009 року, зафіксували максимальну ціну на російський газ для України у розмірі 450 дол. за тисячу кубометрів.

Після цього українська сторона неодноразово заявляла про необхідність перегляду формули ціноутворення на російський газ. Зокрема, за словами прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА, справедлива ціна на газ для України становить 200 дол. за тисячу кубометрів. «Газпром» відповідав на це, що не бачить підстав для перегляду формули ціноутворення.