Азаров констатує прогрес у переговорах щодо газових угод з Росією

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ констатує прогрес у переговорах щодо газових угод з Російською Федерацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам після наради з питань розвитку транспортних проектів у Києві.

«Є прогрес, однозначно», - сказав прем`єр.

М.АЗАРОВ нагадав, що тільки-но прийшовши в уряд, він заявляв про необхідність перегляду даних угод. За його словами, більш того, зараз навіть опозиція вимагає цього перегляду.

«Як тільки ми почали конкретні переговори з Росією, вони (опозиція) заговорили, що договір треба розривати», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, уряд приступив до нормальних переговорів з РФ. «Ми поклали на стіл аргументи дуже серйозні. Росія до них прислухалася. Тому перспективи перегляду – хороші. Але, природно, кожна сторона, приступаючи до такого складного процесу, хотіла б максимально добитися свого. Ось Росія хотіла максимально нічого не міняти, а ми максимально хотіли б договір повністю переглянути і закласти там нормальні - я ще раз підкреслюю, ми не вимагаємо ніяких преференцій - ми просимо загального підходу до нормального європейського ціноутворення», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня під час зустрічі у Києві президенти України і Росії В.ЯНУКОВИЧ і Д.МЕДВЕДЄВ домовилися створити робочу групу з обговорення умов поставок російського газу в Україну.

28 квітня у Москві міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО і голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР обговорили питання стратегічного партнерства і взаємовигідних двосторонніх відносин у газовій сфері.

За інформацією Міненерговугілля, переговори були проведені на виконання доручень президентів України і Російської Федерації. Сторони домовилися про наступний раунд переговорів, який пройде у середині травня 2011 року після проведення додаткових консультацій на рівні робочих груп.

Нагадаємо, українська сторона неодноразово заявляла про необхідність перегляду формули ціноутворення на російський газ. Зокрема, за словами прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА, справедлива ціна на газ для України становить 200 дол. за тисячу кубометрів. ВАТ «Газпром» заявляє, що його влаштовує діючий газовий контракт з Україною.