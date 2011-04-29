Перегляд газових угод з Росією може призвести до нового конфлікту – політолог

Перегляд газових угод з Росією може призвести до нового конфлікту.

Про це заявив сьогодні на прес-конференції директор центру політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО.

«Щодо перегляду в арбітражі – односторонній перегляд, вихід з угод, що 2009 року, що харківських, пов’язаний для нас із ризиком конфлікту. Це може бути і нова газова війна чи штрафні санкції», - сказав В.ФЕСЕНКО.

Він зазначив, що якщо Україна буде подавати до арбітражу щодо цих угод, то це треба робити тільки розуміючи, що це буде шляхом пошуку компромісу з росіянами. «Односторонньо цю проблему ми розв’язати не можемо. Навпаки. Ми можемо нарватися на нові, серйозні економічно-фінансові проблеми», - наголосив політолог.