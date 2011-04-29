Верхню межу цінового коридору на бензин А-95 збільшили до 10 грн./л

Експертно-аналітична група (ЕАГ) з питань стабільного функціонування ринку нафти і нафтопродуктів і розвитку нафтопереробної промисловості підвищила верхню межу цінового коридору на бензин А-95 до 10,00 грн./л, на дизельне пальне – до 9,60 грн./л.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

У повідомленні зазначається, що таке рішення ЕАГ ухвалила на своєму засіданні 29 квітня.

Головуючий на засіданні міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО закликав нафтотрейдерів з розумінням ставитися до виконання рекомендацій ЕАГ, зазначивши, що уряд виконав свою обіцянку і зменшив ставки акцизного збору на нафтопродукти.

Учасники домовилися провести наступне засідання ЕАГ у середині травня.

Як раніше заявляв Ю.БОЙКО, ситуація, що склалася на ринку нафтопродуктів, вимагає від усіх учасників зваженого підходу до ціноутворення на паливо.

«Ми уважно спостерігаємо за ціновою ситуацією на нафтових ринках. Сьогодні країни світу вживають заходів для стабілізації цін на паливо і недопущення проявів недобросовісної конкуренції на ринку. Бувають у держави складні часи, сьогодні наступив момент, коли не можна використовувати ситуацію зі світовим зростанням цін на нафту, для того щоб одержувати надприбутки, заробляючи на громадянах України», - наголосив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня ц.р. ЕАГ підвищила верхню межу цінового коридору на бензин А-95 до 9,95 грн./л, на дизельне пальне – до 9,45 грн./л.