Зупинка Мозирського НПЗ створює передумови для дефіциту пального в Україні – учасник ринку

Зупинка білоруського Мозирського нафтопереробного на плановий ремонт у травні-червні цього року може стати критичною для України і створити передумови для дефіциту пального.

Таку думку висловив виконавчий директор ТОВ «ТНК-ВР Коммерс» Фелікс ЛУНЄВ, повідомили УНІАН в прес-службі компанії.

За його інформацією, НПЗ Росії і Білорусі завдяки пільговій ціні нафти безпрецедентно наростили експорт своєї продукції в Україну. У січні-квітні 2011 р. обсяг поставок нафтопродуктів з Митного союзу становив 80% від усього імпорту пального в країну. У березні частка світлих нафтопродуктів з Білорусі на українському ринку досягла 40%, а дизельного пального – 50% у загальному обсязі споживання. Українські і європейські виробники були витиснені з ринку, що примусило перших істотно знизити обсяги виробництва, а других – переорієнтовуватися на інші напрями.

«У цій ситуації зупинка білоруського Мозирського НПЗ на плановий ремонт у травні-червні може стати критичною для України. Посилює ситуацію нестабільність на російському паливному ринку, зокрема, плани з обмеження експорту нафтопродуктів, що може привести до перебоїв з поставками пального з РФ. Ці чинники створюють передумови для виникнення дефіциту нафтопродуктів в Україні і, відповідно, для зростання цін на бензини і дизельне пальне», – сказав він.

При цьому, додав Ф.ЛУНЄВ, очевидно, що ситуацією намагаються скористатися недобросовісні трейдери. Вже зараз підконтрольні їм експерти готують грунт для спекулятивного підвищення цін, виступаючи із заявами у пресі про відсутність оптової пропозиції нафтопродуктів українського виробництва на внутрішньому ринку і необхідність різкого підвищення роздрібних цін. Ця інформація не відповідає дійсності, наприклад, пальне Лисичанського НПЗ стабільно надходить на ринок.

«У цьому контексті вважаю за необхідне ще раз наголосити, що єдиним способом стабілізувати місцевий ринок нафтопродуктів і цінову ситуацію залишається підтримка власної нафтопереробної галузі. У травні субсидіарна перевага заводів Митного союзу зросте до 203 доларів на тонні, і є передумови для її подальшого зростання у червні. Немає сумнівів у тому, що Мозирській НПЗ відразу після ремонтних робіт продовжить експансію на наш ринок, витісняючи не лише українських, але і європейських виробників. Тому українські заводи не поспішають укладати довгострокові контракти на поставки нафти, і більша частина потужностей простоює», – сказав він.

Також Ф.ЛУНЄВ зазначив, що якщо уряд зараз не використовує інструменти для вирівнювання конкурентного середовища (імпортні мита, квотування, ліцензування і т.д.), то він може спізнитися з підтримкою нафтопереробної галузі країни.

«Дуже скоро може з`ясуватися, що стабілізувати ринок, утримувати ціни в межах рекомендованого коридору, переробляти давальницьку нафту для державних інтервенцій не буде кому. У такому разі політику для місцевого ринку диктуватимуть спекулянти, які вже зараз відкрито демонструють, що не мають наміру йти назустріч українському споживачу. Держава повинна визначитися, яку модель розвитку ринку вона обирає. Зробити це необхідно у найближчий час з урахуванням національних інтересів і енергетичної безпеки України», – підсумував топ-менеджер «ТНК-ВР Коммерс».