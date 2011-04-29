НКРЕ зберегла граничні ціни на газ для промспоживачів і бюджетників

Національна комісія регулювання електроенергетики зберегла на травень граничні ціни на газ для бюджетних організацій і установ, промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання, на рівні квітня - 2 553,2 грн. за тис. куб. м.

Про це УНІАН повідомили в НКРЕ з посиланням на рішення, прийняте у п'ятницю.

При розрахунку рівня граничних цін НКРЕ виходила з прогнозу вартості імпортованого природного газу в II кварталі на рівні 296 дол. за тис. куб. м. Також при перегляді цін враховувалося коливання курсу гривні до долара.

Як повідомляв УНІАН, на квітень НКРЕ підвищила граничні ціни на газ для промспоживачів і бюджетників на 11,88% - до 2 553,2 грн за тис. куб. м.