«Ужгородський Турбогаз» завершив перший квартал зі збитком 2,4 млн. грн.

ВАТ"УжгородськийТурбогаз", що входитьдо складуХолдинговоїкомпанії"АвтоКрАЗ",завершилосічень-березень п.р.зчистимзбитком2,432млн.грн.,тодізааналогічнийперіод 2010року чистийприбуток становив0,413млн.грн.

Процесказаноуповідомленні підприємства,опублікованому вінтернет-виданніДКЦПФР.

Згідно з повідомленням,усічні-березніц.р.«УжгородськийТурбогаз»збільшивчистийдохіду5,4раза,порівнянозаналогічнимперіодом2010 року,-до9,259млн.грн.,атакож збільшивваловийдохід(виручку)відреалізаціїу5,5раза-до10,600млн.грн.

ДовідкаУНІАН.ВАТ"УжгородськийТурбогаз"входитьдо складуХолдинговоїкомпанії"АвтоКрАЗ"ієпровіднимв Україні виробником обладнаннядлянафтогазовогокомплексу.Підприємствомтакожосвоєнийвипускгірськолижнихпідйомників,виготовляються різнітоваринародногоспоживання.

Продукціязаводуексплуатується нагазовидобувних,газотранспортних,нафтовидобувних,металургійнихпідприємствахУкраїни,Росії,Білорусі,Казахстану,Узбекистану,Туркменістану тав іншихдержавах.

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