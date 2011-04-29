«Сумиобленерго» збільшило прибуток у 3,5 раза

ВАТ«Сумиобленерго»всічні-березні 2011року збільшилочистийприбутоку3,5раза-до66,228млн.грн.,порівнянозаналогічнимперіодом2010 року.

Процейдетьсяу звітікомпанії про результатифінансово-господарськоїдіяльності,розміщеномунасайті Держкомісіїз ціннихпаперівйфондового ринку.

У зазначенийперіод компаніязбільшилачистийдохідна18,6%-до239,812млн.грн.,валовийприбуток -у2раза-до75,269млн.грн.

ЯкповідомлявУНІАН,«Сумиобленерго»в 2010 р.збільшило прибутокв2,6раза-до75,4млн.грн.

ДовідкаУНІАН.ВАТ«Сумиобленерго»ємонополістомнаринку енергопостачанняСумськоїобласті.

Статутнийфонд товариства -44млн.281,4млн.грн.

25%+1акціяВАТ"Сумиобленерго" передані,відповідно до постановиКабінетуміністрів про створенняНАК"Енергетичнакомпанія України",до статутного фондуНАК.ЗаданимиАгентстваз розвиткуінфраструктурифондовогоринку,найбільшиминедержавнимивласникамикомпаніїє кіпрськіLarva Investments LimitedйUA Energy Distribution Holding,якимналежать пакети24,99%й18,5%,відповідно.Ще24,99%акційналежатьBikontia Enterprises Limitet(Кіпр).

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