«Харківобленерго» збільшило чистий прибуток у 3,3 раза

ВАТ«Харківобленерго» всічні-березні 2011року збільшилочистийприбутоку3,3разапорівнянозаналогічнимперіодом2010 року -до44,715млн.грн.

Процейдетьсяу звітікомпанії про результатифінансово-господарськоїдіяльності,розміщеномунасайті Держкомісіїз ціннихпаперівйфондового ринку.

У зазначенийперіод компаніязбільшилачистийдохідна17,4%-до761,034млн.грн.,валовийприбуток -у2,1раза,до74,743млн.грн.

ЯкповідомлявУНІАН,«Харківобленерго»завершило2010 рік зприбутком16,383млн.грн.

ДовідкаУНІАН.СтатутнийфондВАТАК"Харківобленерго"становить64млн.135тис.190грн.

Державі належать65%акційВАТАК"Харківобленерго",якіпереданідо статутного фондуНАК"Енергетичнакомпанія України".28,84%акційкомпанії черезGarensia Enterprises Limited(Кіпр)контролюєEnergy Standard Fund Ltd,яку пов'язуютьз бізнесменомКостянтиномГРИГОРИШИНИМ.

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