Україна має зробити ставку на «зелену» енергетику - експерт

Україні слід розвивати альтернативну енергетику.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив на прес-конференції у Києві голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО.

За його словами, у України поки що нема можливості закрити свої атомні станції, за рахунок яких забезпечується 50% енергетичного балансу держави, однак потрібно, «як мінімум, вирішувати питання, що і як робити далі з ядерною енергетикою».

«Думаю, що зараз стало ще більш очевидно, що нам необхідно розвивати так звану альтернативну енергетику. І в Україні робляться в цьому напрямі достатньо серйозні кроки», - вважає експерт.

Минулого тижня Кабмін затвердив зміни до Держпрограми енергоефективності. «Є чітке завдання вже до 2015 року збільшити частку альтернативної енергетики в енергетичному балансі до 10%», - нагадав В.ФЕСЕНКО.

Експерт відзначив, що нині в Україні активно розвиваються сонячна енергетика та мала гідроенергетика, також працюють «зелені тарифи». «Я думаю, що це кроки в правильному напрямі. Треба йти таким чином і далі, тому що це і європейська, і загальна світова тенденція», - підкреслив В.ФЕСЕНКО.

Як повідомлялося, змінами в оновленій Держпрограмі енергоефективності передбачено встановити до 2015 року 5,61 ГВт генеруючих потужностей вітростанцій, 1,45 ГВт сонячних установок, 75 МВт малих ГЕС, 791 МВт установок на твердому біопаливі, 111 МВт установок на біогазі, 461,5 МВт потужностей з виробництва електричної та теплової енергії з біомаси і 200 МВт - з геотермальних джерел.