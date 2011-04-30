У Харкові розпочалися громадські слухання щодо будівництва у місті ядерної установки

У Харкові розпочалися загальноміські слухання на тему: «Будівництво на території Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» дослідницької ядерної установки «Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів».

Як передає кореспондент УНІАН, на слухання зареєструвалися 310 осіб.

Велика зала ННЦ «ХФТІ», де проходять слухання, заповнена.

Засідання відкрив секретар Харківської міської ради Олександр НОВАК. На засіданні також присутні голова Національної комісії з регулювання ядерної енергетики Олена НІКОЛАЙЧУК, директор ННЦ «ХФТІ» Іван НЕКЛЮДОВ.

На слуханнях з громадськістю погоджуватиметься питання розміщення на території ХФТІ ядерної дослідницької установки. За словами І.НЕКЛЮДОВА, ядерна установка є «прообразом найбезпечнішого джерела енергії». За словами науковців, крім дослідження властивостей підкритичних збірок, «Джерело нейтронів» дасть можливість виробництва всіх медичних ізотопів, які сьогодні використовуються у світі. Установка також дозволить сертифікувати матеріали (в тому числі продукти харчування), опромінювати біологічні об’єкти (в тому числі для нейтронної терапії), досліджувати наноматеріали, розвивати нанотехнології та радіаційне матеріалознавство.

І.НЕКЛЮДОВ підкреслив, що науковці забезпечать прозорість будівництва та використання ядерної установки.

Заступник директора ХФТІ, один з керівників будівництва установки Іван КАРНАУХОВ представив громадськості проект будівництва дослідницької установки та основні її технічні характеристики.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові планується протягом найближчих 4-х років розробити та спорудити спільно з Аргонською національною лабораторією США нову ядерну установку «Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується електронним прискорювачем» («Джерело нейтронів»).

Ядерну установку передбачається спорудити на промисловому майданчику ННЦ «ХФТІ». Запуск передбачений у 2014 році. Потужність установки становитиме 250 КВт.