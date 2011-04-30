МАГАТЕ направляє інспекторів на японську АЕС "Фукусіма"

Керівництво МАГАТЕ направляє до Японії групу експертів, які проведуть інспекцію АЕС "Фукусіма-1", що постраждала від землетрусу, повідомляє в суботу агентство Кіодо з посиланням на джерело в ядерному відомстві.

Як очікується, інспекція аварійної електростанції пройде в середині травня.

Раніше МАГАТЕ вже направляла своїх експертів до Японії, після руйнівного землетрусу 11 березня, через який сталися аварії на АЕС. Зокрема, троє представників МАГАТЕ в кінці березня прибули в Японію для проведення моніторингу наявності радіоактивних речовин в продуктах харчування і в ґрунті спільно з фахівцями з міністерства сільського господарства Японії.

МАГАТЕ тісно взаємодіє з японськими ядерниками з 18 березня і готове здійснювати ще більше технічних консультацій, повідомили в агентстві.

Після руйнівного землетрусу 11 березня і цунамі заввишки більше 10 метрів на АЕС "Фукусіма-1" була зафіксована серія аварій, викликаних виходом з ладу системи охолодження. У результаті інцидентів на АЕС було виявлено кілька витоків радіації, що змусило владу евакуювати людей з 20-кілометрової зони навколо АЕС, ввести заборону на перебування людей у зоні відчуження, а також рекомендувати евакуацію жителям низки районів, розташованих у радіусі 30 кілометрів і більше від АЕС.

TEPCO очікує стабілізації ситуації на аварійних енергоблоках АЕС протягом приблизно шести-дев`яти місяців, а істотного зниження рівня радіації в районі станції - протягом трьох місяців.

Японське агентство з ядерної та промислової безпеки (NISA) оголосило 12 квітня про присвоєння сьомого рівня небезпеки аварії на "Фукусіма-1", хоча до того дня на аварійній АЕС було встановлено п`ятий рівень небезпеки. Максимальний рівень ядерної небезпеки встановлювався лише одного разу - під час аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році. За оцінками INES, максимальний, сьомий, рівень характеризується виходом у навколишнє середовище радіоактивних матеріалів, що перевищують десятки тисяч терабекерелів (ТБК) йоду-131 в годину.

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