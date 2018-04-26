Борг населення за газ буде зростати прямо пропорційно "тіні" енергоринку...

Середній рівень розрахунків за природний газ в опалювальному сезоні 2010-2011 років склав 54%. Такі невтішні цифри озвучив на останньому засіданні Кабміну його голова Микола Азаров. З початку року, за його словами, заборгованість за газ збільшилась на 7,6 млрд. грн. Найбільшими боржниками, що власне й не дивно, є теплокомуненерго - 4,63 млрд. грн., Населення заборгувало 1,37 млрд. грн., а бюджетні установи - 152 млн. грн. Решта 1,4 млрд. грн., мабуть, припадають на промислові підприємства, які отримують газ за реальною ціною. Найбільше незадоволення у прем`єр-міністра викликав борг населення. Микола Янович дав волю своєму обуренню, відмовившись розуміти, чому українці платять за газ все менш акуратно, незважаючи на тотальну систему житлових субсидій для малозабезпечених. «У яких верств населення зростає заборгованість? Якщо у забезпечених, то їм необхідно відключити газ і все», - погрожував прем`єр. Але саме цією заявою Азаров фактично розписався у некомпетентності Кабміну в такому архіважливому питанні, як розрахунки за газ. З таким підходом можна сміливо говорити про те, що в майбутньому ситуація з неплатежами тільки погіршиться, особливо враховуючи, що чергове подорожчання газу для населення лише справа часу.

Гра на публіку, чи Адміністративний колапс

М.Азаров під час згаданого засідання Кабміну дав розпорядження Мінпаливенерго, Мінсоцполітики та МінЖКГ проаналізувати ситуацію з неплатежами населення та подати відповідні пропозиції. Пообіцяв прем`єр розібратися і з власниками приватних компаній-боржників. Однак, нагадаємо, що ще в кінці 2010 року, після першого і другого етапів підвищення ціни газу для населення, з регіонів стали надходити невтішні зведення про зростання заборгованості. Про це регулярно писали і ЗМІ. ДК «Газ України» на своїх щомісячних нарадах констатував, що дисципліна розрахунків за спожитий газ залишає бажати кращого. Сформована до березня ц.р. ситуація з газовими розрахунками зіграла не останню роль і в тому, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) погодився з необхідністю більш поступового підвищення цін на «блакитне паливо» для населення, зокрема, у квітні тільки на 10% замість раніше запланованих 50%. Таким чином, ситуація занадто прозора для того, аби прем`єру вдалося змусити навіть наївних глядачів повірити, що він тільки напередодні дізнався про проблему. Але оскільки М.Азаров робить вигляд, що йому незрозумілі причини зростання заборгованості, то доведеться звернутися до експертної думки...

Незалежний експерт з енергетичних питань Олександр Нарбут зазначає, що М.Азаров як ніхто інший повинен чудово знати, що таке субвенція. «Пан Азаров повинен знати, що сьогодні регіонам не вистачає грошей за субвенціями для того, аби заплатити різницю між реальною ціною газу і його відпускною вартістю для населення. Різниця між комунальними тарифами і реальна вартість тепла - це і є відповідь на запитання прем`єр-міністра, яке, по суті, є питанням до самого себе, бо саме Кабмін не перераховує регіонах субвенції в повному обсязі. Мабуть, прем`єр-міністр, все-таки, в курсі цієї ситуації, саме тому його не дуже дивує зростання заборгованості за газ з боку підприємств комунальної теплоенергетики», - вважає експерт.

Що стосується питання прем`єр-міністра щодо того, які саме верстви населення не платять за газ, то, на думку експерта, необізнаність М.Азарова викликає відвертий подив. «Невже в нього немає телефону першого віце-прем`єра, щоб дати йому розпорядження розібратися в ситуації і надати необхідну статистику до засідання уряду», - задається логічним запитанням експерт.

О.Нарбут переконаний, що уряд має цікавити тільки одне - чи є ефективне управління в газовій галузі, чи ні. «Якщо ні, значить треба змінювати керівництво «Нафтогазу». У нас же виходить, що прем`єр-міністр бере весь тягар відповідальності на себе. Прем`єр повинен мати вичерпну інформацію про те, хто не платить і чому. Якщо він не здатний отримати таку інформацію від своїх підлеглих, то на обличчя факт адміністративного колапсу», - додав експерт.

Дешевий газ іде «в тінь»

У 2011-му середні витрати кожної української сім`ї на комунальні послуги зростуть на 1700 гривень. Такий висновок був опублікований Національним форумом профспілок України на підставі планів уряду щодо підвищення тарифів на тепло, газ і електроенергію протягом ц.р. Той факт, що з 1 квітня газ подорожчав лише на 10% не повинен нас заспокоювати, адже зобов`язання перед МВФ все одно доведеться виконувати в повному обсязі. Якщо ні, то дефіцит бюджету ризикує виявитися катастрофічним, хто б що не розповідав. Тепер відповімо собі на запитання, а скільки це 1700 гривень - багато чи мало? З одного боку, нічого «військового», якщо розкласти їх на 12 місяців вийде близько 140 грн. Але з іншого боку, середня зарплата в Україні коливається на рівні 2,5-3 тис. грн. і передумов для її зростання немає, зате продукти дорожчають ударними темпами. Знову таки, кінця цьому процесу не видно - нафта лізе вгору і ціна бензину, за оцінками експертів, стане чи не основним драйвером інфляції в 2012 році. Таким чином, маємо 3 тисячі гривень на місяць, з яких близько 500 треба віддати за квартиру (2-кімнатну), а на 2,5 прожити до зарплати. При цьому квартплата продовжить зростати, і кінець року складе в середньому вже більше 600 гривень. Навіть не заглиблюючись в оцінку продовольчого кошика, зрозуміло, що ситуація вкрай напружена. Тому, коли нам розповідають, що подорожчання газу для населення додасть лише 20 грн. до квартплати середньостатистичного українця, йому від цього не легше, бо загалом ж квартплата збільшиться на значно істотнішу суму. В результаті саботують не платежі за газ, а оплату комунальних послуг. І проблема зовсім не в злісному МВФ, як часом намагаються нам це подати. До причин поганих газових платежів від населення варто додати і корупційну складову...

Як зазначає О.Нарбут, не можна виключати того, що в боргах населення може виявитися і значна частка грошей, пов`язаних із тіньовою економікою. «Якщо ми почнемо розбиратися, то виявиться, що наше населення споживає занадто багато газу. Може з`ясуватися, що газом опалюють теплиці, газ використовується в різних роботах, що здійснюються суб`єктами нелегальної економіки», - пояснює О.Нарбут.

Він переконаний, що в зв`язку з цим коригування вартості газу для населення у бік ринкової ціни стає ще більш актуальним. «Тільки це дозволить закрити лазівки для тих, хто купує дешевий газ під виглядом населення, насправді використовуючи його у виробництві. Реальна ціна газу дозволить виключити корупційні схеми, коли чиновникові платять в кишеню, а він закриває очі на те, що газ, який реалізується за пільговою ціною, використовують не для опалення житла, а якихось інших цілей. Труба підходить до паркану або до житлового будинку, за яким стоїть виробничий цех і таких випадків досить багато. За невелику винагороду контролери обленерго цього не помічають, якщо витрата аж надто велика, то вже за більшу «винагороду» цього не помічають і контролери облгазу», - відзначає експерт.

До речі, дана ситуація дуже нагадує споживання електроенергії в Україні. Коли в кризовому 2008-му промвиробництво в країні скоротилося, то виявилося, що падіння споживання електроенергії чи не на третину перевищила показник, який очікувався від офіційно зафіксованого скорочення виробництва. Таким чином проявив себе «тіньовий» сектор економіки, який теж змушений був збавити оберти.

На думку О.Нарбута, в подальшому оплата газу буде тільки погіршуватися. Експерт переконаний, що відбуватиметься це не стільки через зростання ціни газу і падіння добробуту населення, скільки через нездатність і небажання нинішньої влади навести лад у газовій галузі.

Петро Черних (УНІАН)