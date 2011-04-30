У Харкові учасники громадських слухань підтримали ідею будівництва ядерної установки

Учасники громадських слухань рекомендували Харківській міській раді та її виконавчим органам розглянути відповідно до чинного законодавства України питання про погодження розміщення на території Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» (ННЦ «ХФТІ») дослідницької ядерної установки.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну резолюцію проголосувало 306 із 310 зареєстрованих учасників загальноміських слухань.

За підсумками слухань було запропоновано передбачити в проекті будівництва «заходи щодо запобігання негативного впливу на людину і навколишнє природне середовище та забезпечити постійне інформування територіальної громади Харкова про хід робіт із розміщення і подальшої експлуатації дослідної ядерної установки».

Крім цього, було запропоновано надати Харківській обласній санітарно-епідеміологічній станції інформацію щодо встановлення санітарно-захисної зони з урахуванням розміщення дослідної ядерної установки.

Також учасники слухань відзначили, що при розміщенні ядерної установки на території Харкова необхідно в проекті будівництва передбачити кошти на соціально-економічний розвиток міста.

Як повідомляв УНІАН, в ННЦ «ХФТІ» планується протягом найближчих 4-х років розробити та спорудити спільно з Аргонською національною лабораторією США нову ядерну установку «Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується електронним прискорювачем» («Джерело нейтронів»).

Ядерну установку передбачається спорудити на проммайданчику ННЦ «ХФТІ». Запуск передбачений у 2014 році. Потужність установки становитиме 250 КВт.

Крім досліджень властивостей підкритичних збірок, «Джерело нейтронів» дає можливість виробництва усіх медичних ізотопів, опромінення біологічних об’єктів (у тому числі нейтронна терапія), радіаційного матеріалознавства, сертифікації матеріалів (у тому числі харчових продуктів), дослідження наноматеріалів та нанотехнологій.

Пропозиції щодо використання підкритичних збірок у ядерній енергетиці з’явилися в середині 50-х років минулого століття з метою підвищення безпеки ядерної енергетики. Однак застосування таких систем тривалий час стримувалось відсутністю потужних джерел нейтронів.