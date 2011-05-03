У Генпрокуратурі стверджують, що Тимошенко знову зірвала слідчі дії

У Генеральній прокуратурі України заявляють, що екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні, як і раніше, знову зірвала слідчі дії, і наголошують, що можуть у разі, якщо з її боку продовжуватимуться такі підходи до слідства, звернутися до суду з проханням обрати їй міру запобіжного заходу, не пов’язану з перебуванням на волі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури.

Коментуючи сьогоднішні заяви Ю.ТИМОШЕНКО про те, що Генпрокуратура начебто відмовила їй залучити до справи як захисника народного депутата Сергія ВЛАСЕНКА, у прокуратурі нагадали, що вказана особа відповідно до свого статусу не може здійснювати такого роду заходи.

Як зазначили у Генпрокуратурі, якщо Ю.ТИМОШЕНКО не обере собі адвоката, їй буде запропоновано захисника відповідно до чинного законодавства, а якщо вона і надалі ухилятиметься від слідчих дій, то органи прокуратури можуть звернутися до суду з поданням про обрання Ю.ТИМОШЕНКО міри запобіжного заходу у вигляді арешту.

«У разі невиконання вимог слідчого Генпрокуратура буде вимушена звернутися до суду для обрання Ю.ТИМОШЕНКО іншої міри запобіжного заходу», - наголосили у Генпрокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня у Генпрокуратурі заявили, що Ю.ТИМОШЕНКО вкотре зірвала проведення необхідних слідчих дій у кримінальній справі, порушеній проти неї.

«Юлія ТИМОШЕНКО о 15-й годині прибула до Головного управління з розслідування особливо важливих справ разом зі своїм захисником та заявила, що у подальшому від його послуг відмовляється, хто саме буде захищати її інтереси - повідомить пізніше. Брати участь у слідчих діях без захисника ТИМОШЕНКО Ю.В. відмовилася», - йшлося у повідомленні.

Як зазначили у Генпрокуратурі, «тим самим Юлія ТИМОШЕНКО вкотре зірвала проведення необхідних слідчих дій у справі, що безумовно свідчить про її намагання затягнути розслідування та перешкодити встановленню істини у справі».