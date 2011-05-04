Азаров: Росія буде змушена погодитися на зміну формули утворення ціни на газ

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ упевнений, що Росія буде змушена погодитися на внесення змін до формули утворення ціни на газ, що купується «Нафтогазом України» у «Газпрому».

Про це він заявив в ефірі телеканалу «Україна».

М.АЗАРОВ зазначив, що коли світова ціна на нафту була «відносно низькою», то і ціна на газ для України була «відносно прийнятною» з урахуванням знижки за Харківськими угодами.

Зараз же, підкреслив він, коли ціна нафти практично подвоїлася, а Росія підняла на неї експортне мито, ціна на газ для України стає «просто непідйомною, навіть з урахуванням Харківської угоди».

«Саме зараз ми росіянам показали, що ось на цьому етапі, дивіться, що виходить. Україна одержує газ за формулою ТИМОШЕНКО значно дорожче, ніж Німеччина, Польща. Це що - хіба нормально? Це що, вписується в наше стратегічне партнерство? І за великим рахунком Росія змушена буде з нами погодитися», - заявив М.АЗАРОВ.

При цьому він висловив переконання, що Україні вдасться досягти згоди РФ на зміну формули, не вдаючись до розгляду питання в судах.

«У відносинах з партнерами вдаватися до судового розбору, до судових позовів, це, я б сказав, найостанніша справа. Ми зараз налаштовані на переговорний поцес», - зазначив прем`єр-міністр України.

Він нагадав, що перший «конструктивний» результат таких переговорів вже є за підсумками нещодавнього візиту міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія БОЙКА до Москви.

Після свят, повідомив М.АЗАРОВ, відповідні переговори буде продовжено вже в Києві.

«Після свят до нас очікується у відповідь візит його (Ю.БОЙКА-УНІАН) візаві. Ми ці питання не затягуватимемо. Я переконаний, що за наявності політичної волі, а вона є у керівництва Росії, ми знайдемо компроміс», - підкреслив М.АЗАРОВ.