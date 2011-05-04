Адміністративний тиск на ринок нафтопродуктів може призвести до паливної кризи – експерт

Заступник директора науково-технічного центру "Психея" Геннадій РЯБЦЕВ вважає, що надмірний адміністративний тиск на ринок нафтопродуктів з боку властей може призвести до паливної кризи в Україні за прикладом Російської Федерації.

Про це експерт сказав в ефірі телеканалу ТВі.

"Ті експерти, які працюють на цьому ринку, сходяться на думці, що паливна криза в Росії спричинена саме надлишком адміністративного тиску. Якщо наш уряд тиснутиме на трейдерів, то і у нас може виникнути такий самий дефіцит. Тим паче, що Україна є залежною від імпорту державою, яка закупляє як нафту, так і нафтопродукти", – сказав Г.РЯБЦЕВ.

Зокрема, за його оцінками, в даний час через адміністративне регулювання ринку ціни на бензин А-95 і дизельне пальне є штучно заниженими.

"Якщо розраховувати з оптових цін роздрібну, то ми одержимо десь на 20-30 коп./л вище. Це, до речі, не стосується бензину А-92, який переоцінений. Попит на нього зріс, оскільки більшість споживачів перейшла на А-92", – відзначив експерт.

Г.РЯБЦЕВ підкреслив, що в Росії, на відміну від України, немає прямого регулювання роздрібних цін на пальне.

"Там є рекомендовані коридори, які встановлюються для оптових цін на нафтопродукти, і на них звертає увагу Федеральна антимонопольна служба", – сказав он.

В Україні, на його думку, доцільно встановлювати рекомендовані ціни лише в тому разі, якщо уряд здатний регулювати їх шляхом своєчасних паливних інтервенцій на ринку.

"Наприклад, прогнозується зростання цін – на ринок надходять державні об`єми, які дозволяють стабілізувати ціну. Знижуються ціни – закупляйте, будь ласка, у державний резерв. Причому не йдеться про якийсь стратегічний резерв. Йдеться про щотижневі або щодекадні операції купівлі-продажу нафтопродуктів. Якщо така система запрацює, то буде сенс у встановленні якихось рекомендованих коридорів", – заявив Г.РЯБЦЕВ.

Експерт упевнений, що держава в даний час не намагається прогнозувати кризові явища і проводити страхування ризиків, а здійснює пряме регулювання.

"Держава втратила розуміння України як єдиного об`єкту управління. І внаслідок цього у нас відбуваються неприємності то з гречкою, то з бензином, то з цукром, то з якимись іншими товарами. Якщо цю проблему не розв`язати, якщо кожний розв’язуватиме окрему маленьку проблему, то нічого хорошого не буде. Владі потрібно повернути собі б хоча уявлення про те, чим вона управляє", – резюмував Г.РЯБЦЕВ.