Україна пропонує Росії в газовій формулі замість газойля враховувати вартість вугілля

Україна пропонує Росії у формулі розрахунку ціни на газ замість вартості газойля враховувати вартість вугілля.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр Україна Микола АЗАРОВ заявив в інтерв`ю Першому національному телеканалу.

Він підкреслив, що газойль в Україні практично не застосовується в якості палива.

«Йдеться про європейський підхід, коли вартість газу прив`язується до вартості того енергетичного ресурсу, який може газ замінити. А який ресурс може замінити газ в Україні? Наприклад, вугілля. У нас багато вугілля. Так чому ж не прив`язатися в цій формулі до вугілля?», - сказав М.АЗАРОВ у відповідь на прохання перерахувати аргументи, які висуває Україна в переговорах з Росією для зміни формули утворення ціни на газ.

Крім того, М.АЗАРОВ зауважив, що серед аргументів є також факт вищої вартості газу для України, ніж для країн Європи і те, що двосторонній договір не може діяти, якщо не влаштовує одну зі сторін.

«Найголовніше, не може існувати договір, який одну сторону влаштовує, а іншу ні. Вся практика застосування таких договорів показує, що рано чи пізно наступає момент, коли цей договір розривається. І ось він зараз настав», - сказав прем`єр-міністр.

М.АЗАРОВ також ще раз заявив, що для України прийнятною є ціна газу приблизно в 200 дол. за тисячу куб. м з урахуванням знижки, одержаної за Харківськими угодами.