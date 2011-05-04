Уряд готовий на 50% знизити ціну на електроенергію і газ для тепличних господарств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив в інтерв`ю Першому Національному телеканалу, показаному 3 травня.

«Ми готові на 50% знизити вартість електроенергії і газу для теплиць. Будь ласка, будуйте, у кого є гроші, і приходите до нас за отриманням от таких от дотацій», - заявив М.АЗАРОВ.

Розвиток тепличного господарства, переконаний прем`єр, дозволить наситити ринок овочами і фруктами і стримати зростання цін на цю продукцію.

Як повідомляв УНІАН, про готовність знизити тарифи на електроенергію і газ для тепличних господарств М.АЗАРОВ заявив 27 квітня, проте тоді він не назвав рівень зниження.