Азаров не може спрогнозувати ціни на бензин

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ не прогнозує ціну на бензин на період до кінця літа 2011 року.

Про це він заявив в ефірі Першого національного телеканалу.

«Ні, на превеликий жаль зробити такий прогноз надзвичайно важко внаслідок того, що поки не припинилося такий ось, як фахівці кажуть, невизначене зростання ціни на нафту на основних ринках. Ми чекаємо, ми переконані, що зараз повинна настати стабілізація. Але, щоб сказати нашим людям, що бензин коштуватиме стільки – для цього треба бути упевненим, що на світовому ринку ціна на нафту коштуватиме стільки-то», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що Україна споживає приблизно 20 млн. тонн нафти в рік, тоді як власне виробництво складає тільки 2 млн. тонн.

М.АЗАРОВ повідомив, що уряд працює над тим, щоб зробити компенсацію для певної категорії громадян за рахунок нафти власного виробництва.