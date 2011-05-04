Азаров переконаний, що Харківські угоди «працюватимуть»

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ переконаний в тому, що Харківські угоди «працюватимуть» і надалі.

Як передає кореспондент УИАН, про це він заявив в ефірі телеканалу «Україна».

М.АЗАРОВ відзначив позитив, який Україна здобула в результаті зниження ціни на газ на 100 доларів за тисячу кубометрів за цими угодами.

«Такі найважливіші продовольчі позиції, як наприклад, м`ясо, хліб, макаронні вироби - практично ціни не зросли. Вони у нас в Україні є значно нижчими, ніж в оточуючих нас країнах. Це – чинник, багато в чому залежить від того, що нам вдалося укласти Харківські угоди, вдалося знизити ціну на газ на значну суму. І тому я абсолютно переконаний, що ці угоди працюватимуть», - сказав М.АЗАРОВ.