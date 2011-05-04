Ціна імпортного газу для України в другому кварталі становить 295,6 дол.
12:17, 04 травня 2011Енергетика
0
Ціна імпортного природного газу для України в другому кварталі 2011 року становить 295,6 долара.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
«У квітні ціна на газ на кордоні становила 295,6 долара за тисячу кубометрів», - сказала журналістам керівник прес-служби Мінекономрозвитку Інга ІОАННО.
Нагадаємо, що ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в першому кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за 1 тисячу кубометрів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter