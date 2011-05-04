Копилов: Лисичанський і Одеський НПЗ зупиняти не планується

Роботу Лисичанського і Одеського нафтопереробних заводів зупиняти не планується.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Вадим КОПИЛОВ.

Він зазначив, що, навпаки, уряд працює над збільшенням завантаження українських НПЗ.

«Сьогодні триває робота над тим, аби повністю завантажити наші нафтопереробні заводи - і Кременчуцький, і Лисичанський, і Одеський НПЗ», - сказав В.КОПИЛОВ.

Він нагадав, що Україна домовилася про постачання нафти з Азербайджану, і в процесі переговори з Російською Федерацією.

«Ми, навпаки, працюємо над тим, аби збільшити обсяг нафтопродуктів на власних НПЗ, щоб знизити імпорт світлих нафтопродуктів в Україну», - сказав В.КОПИЛОВ.

Довідка УНІАН. В Україні працюють шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51,11 млн. тонн нафти на рік. Три НПЗ – Одеський НПЗ («ЛУКОЙЛ»), Лисичанський (ТНК-ВР) і Кременчуцький («Нафтогаз України»), за даними Антимонопольного комітету України, контролюють 66% українського ринку бензинів і 51% ринку дизельного пального.

Українські нафтопереробні заводи (НПЗ) в січні-березні 2011 року збільшили виробництво автомобільного бензину на 7%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року – до 0,706 млн. тонн. Виробництво дизельного пального в Україні в січні-березні ц.р. скоротилося на 22,6% порівняно з аналогічним періодом 2010 року – до 0,641 млн. тонн. Виробництво топкового мазуту в Україні в січні-березні ц.р. скоротилося на 18,1%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року – до 0,590 млн. тонн.