Азаров назвав передумови для можливого зниження тарифів на електроенергію і ЖКП

Зниження ціни на газ приведе до стабілізації або зниження тарифів на електроенергію і ЖКП – Азаров

Домовленість з Росією про зниження закупівельної ціни на газ приведе, залежно від рівня зниження, до стабілізації або навіть зниження тарифів на електроенергію і житлово-комунальні послуги для населення України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив в інтерв`ю Першому Національному телеканалу, показаному 3 травня.

«Є можливість стабілізувати ціни на газ, а це означає стабілізувати ціни і на тарифи», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він не виключив, що якщо шляхом домовленостей вдасться досягти максимального результату, то тарифи можуть бути зменшені.

«Ми рахуватимемо все. Я ж не знаю, про яку ціну ми домовимося щодо постачання газу. Якщо ми домовимося про ту ціну, яка дасть змогу зменшити тарифи, зокрема на електроенергію, приміром, на житлово-комунальні послуги, – звичайно ми підемо (на зниження – УНІАН). Ми не збираємося зайві гроші з людей брати», - заявив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня ц.р. під час зустрічі в Києві Президенти України і Росії В.ЯНУКОВИЧ і Д.МЕДВЕДЄВ домовилися створити робочу групу з обговорення умов постачань російського газу в Україну.

28 квітня в Москві міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО і голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР обговорили питання стратегічного партнерства і взаємовигідних двосторонніх відносин у газовій сфері.

За інформацією Міненерговугілля, переговори були проведені на виконання доручень президентів України і Російської Федерації. Сторони домовилися про наступний раунд переговорів, який пройде в середині травня 2011 року після проведення додаткових консультацій на рівні робочих груп.

Нагадаємо, українська сторона не раз заявляла про необхідність перегляду формули ціноутворення на російський газ. Зокрема, за словами прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА, справедлива ціна на газ для України становить 200 дол. за тисячу кубометрів. ВАТ «Газпром» заявляє, що його влаштовує чинний газовий контракт з Україною.