ЗТМК і «Кремнійполімер» повинні скоротити споживання електроенергії - ОДА

Запорізька обласна держадміністрація вимагає від казенного підприємства «Запорізький титано-магнієвий комбінат» і держпідприємство «Кремнійполімер» скоротити обсяги споживання електроенергії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЗОДА, про необхідність суттєво знизити обсяги споживання електроенергії керівників двох найбільших в області підприємств-боржників повідомив начальник управління промисловості та розвитку інфраструктури ОДА Євген СЕМЕЧАЄВСЬКИЙ.

«За зверненням облдержадміністрації Держінспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії в Запорізькій області провела перевірки підприємств-боржників на предмет перегляду рівня екологічної броні. За даними інспекції Держенергонагляду, величина навантаження екологічної броні становить для ДП «ЗТМК» - 29 119 кВт, для ДП «Кремнійполімер» - 113,3 кВт. Однак, щомісяця підприємства споживають значно більше електроенергії.

"Є.СЕМЕЧАЄВСЬКИЙ поставив перед фактом представників заводів - вони повинні знизити споживання електроенергії до дозволеного рівня екологічної броні», - повідомили в прес-службі, зазначивши, що керівників підприємств-боржників також зобов`язали «найближчим часом направити до облдержадміністрації свої пропозиції щодо погашення наявних боргів».

Як повідомляв УНІАН. КП «Запорізький титано-магнієвий комбінат» та ДП «Кремнійполімер» - найбільші боржники за спожиту електроенергію серед запорізьких промпідприємств: борг КП ЗТМК становить 425,1 млн. грн., борг ДП «Кремнійполімер» - 31,7 млн. грн. При цьому щомісячне споживання КП ЗТМК становить близько 30 млн. кВт/год, а ДП «Кремнійполімер» - близько 1,5 млн. кВт/год.