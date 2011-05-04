Перехід на рублі при оплаті за газ залежить від запропонованих Росією умов – Копилов

Перехід на рублі при проведенні Україною оплати за газ, що купується в Росії, залежить від умов, які запропонує Російська Федерація.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Вадим КОПИЛОВ сьогодні на прес-конференції.

«Це залежить від того, наскільки будуть запропоновані вигідні умови для нас», – сказав він.

При цьому В.КОПИЛОВ зазначив, що на сьогодні Україна вже може частково проводити розрахунки в російських рублях.

«В якійсь частині ми сьогодні могли б перейти на розрахунки рублями», – зазначив він.

В.КОПИЛОВ також вважає, що, виходячи з негативного для України сальдо торгового балансу з Росією, для збільшення рублевої маси для розрахунку за газ російська сторона могла б ввести деякі преференції для українських експортерів.

«Тут, мабуть, мабуть це має бути зв`язано з якимись преференціями наших експортерів у Російську Федерацію, щоб мати необхідну кількість рублів для розрахунку за газ», – сказав В.КОПИЛОВ.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2010 року прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ підтримав ініціативу прем`єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА про можливість використання рубля при розрахунках у торговельно-економічній співпраці.

16 лютого ц.р. голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН заявив, що питання про можливість часткового переходу на розрахунки в російській валюті за газ, що постачається в Україну російським «Газпромом», вивчається.