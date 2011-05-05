Балога взяв участь у конференції з ядерної енергетики і безпеки у Вашингтоні

Міністр надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА взяв участь у Міжнародній конференції з питань українсько-американського співробітництва у галузі ядерної енергетики та безпеки у Вашингтоні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МНС.

У своєму виступі на конференції В.БАЛОГА, зокрема, відзначив, що міжнародне співтовариство має виробити нову глобальну стратегію у сфері використання атомної енергії та ядерної безпеки, спираючись на уроки Чорнобиля і Фукусіми.

При цьому він заявив про готовність України брати найактивнішу участь у цьому процесі, використовуючи накопичений значний досвід і наявні можливості.

В.БАЛОГА вказав, що ядерні аварії, подібні до катастрофи на Чорнобильській АЕС, мають долатися об’єднаними зусиллями всієї світової спільноти, оскільки такі інциденти не визнають міждержавних кордонів. У цьому контексті керівник МНС звернув увагу американських партнерів на необхідність започаткування та втілення нових проектів щодо подальшої нейтралізації небезпечних наслідків вибуху на ЧАЕС. Зокрема, йшлося про підвищення рівня радіаційної безпеки на майданчику станції, а у більш широкому плані – про забезпечення фізичного захисту радіоактивних матеріалів в Україні в рамках домовленостей, досягнутих із світовою спільнотою у зв’язку з остаточним закриттям Чорнобильської АЕС.

Міжнародна конференція у Вашингтоні організована Українським конгресовим комітетом Америки за сприяння Посольства України у США та за фінансової підтримки сенатора Річарда ЛУГАРА. У засіданні взяли участь і виступили посли низки держав у Сполучених Штатах, впливові конгресмени, представники Українського конгресового комітету і громадських організацій, що представляють інтереси української діаспори у США.