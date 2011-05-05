У Вінницькій області рівень оплати електроенергії становив 100%, газу - 81%

У Вінницькійобластірівеньоплатиспоживачамиелектроенергії в першомукварталі 2011 рокустановив100%,газу-81,1%.

ПроцеУНІАНповідомилив Головномууправлінніекономіки Вінницькоїоблдержадміністрації.

Згідно з повідомленням,рівеньоплатиелектроенергіїспоживачами областіпри нормативнихвтратах електроенергіїв мережах засічень-березень 2011становить 100%проти100,6%засічень-березень2010 року.

Серед районів тамістобластірівеньоплатинижче100%заспожитувсічні-березні 2011року електроенергіюзафіксовано у10районахобласті.

У розрахункахза природнийгазрівеньоплати населенням табюджетнимиустановамиіорганізаціямипередВАТ«Вінницягаз» станомна квітень2011 року зафактичнимиданими становив81,1%.

ЗагальназаборгованістьзаспожитийприроднийгазпередВАТ«Вінницягаз» становитьмайже178,2млн.грн.,зокрема,заборгованістьбюджетнихустанов-8,58млн.грн.,населення -майже169,6млн.грн.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter