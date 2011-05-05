Будівництво першої нитки «Північного потоку» закінчено

Москва. Закінчено будівництво першої нитки газопроводу «Північний потік».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН повідомив на засіданні Президії уряду РФ.

«Перша нитка – саме вона закінчена будівництвом – 27,5 млрд. куб. м газу. Друга буде створена наступного року, й буде 55 млрд. куб. м. Це не «вікно», але це «кватирка» до Європи для одного з наших експортних товарів», - сказав В.ПУТІН.

Він нагадав, що роботи тривали менш ніж 1,5 року із застосуванням найвищих технологій і дотриманням екологічних вимог.

В.ПУТІН зазначив, що по «Північному потоку» газ постачатиметься практично до всієї північно-західної Європи – Німеччини, Франції, Бельгії, Данії, Великої Британії.

«Роботу завершено, але вона й продовжується - повторюю, по другій нитці продовжуватиметься. Працюватимемо й над іншими інфраструктурними проектами», - заявив він.

Як повідомили УНІАН у прес-службі оператора проекту, компанії Nord Stream AG, початок транспортування природного газу першою ниткою газопроводу «Північний потік» напряму з Росії до країн Європейського Союзу намічений на четвертий квартал поточного року.

Три секції, з яких складається перша нитка, повідомляється у прес-релізі компанії, будуть з‘єднані між собою на морському дні у водах Фінляндії і Швеції цього літа.

Після завершення будівництва другої нитки наприкінці 2012 року «Північний потік» зможе транспортувати з Росії до Європи 55 млрд. кубометрів газу на рік, чого достатньо для забезпечення 26 мільйонів домогосподарств.

Також у компанії повідомили, що жоден з інших планованих газопроводів продуктивністю понад 10 млрд. кубометрів не буде введений в експлуатацію раніше 2015 року.

Довідка УНІАН. «Північний потік» – новий маршрут експорту російського газу до Європи. Газопровід пройде через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район м. Виборг) до узбережжя Німеччини (район м. Грайфсвальд). Протяжність газопроводу становитиме близько 1200 км. Введення в експлуатацію першої нитки «Північного потоку» продуктивністю 27,5 млрд. куб. м газу на рік було намічене на 2011 рік. Завершення будівництва другої нитки газопроводу в 2012 р. збільшить його пропускну спроможність до 55 млрд. куб. м.

Проект «Північний потік» з бюджетом 7,4 млрд. євро реалізує спільне підприємство Nord Stream AG, засноване з метою планування, будівництва і подальшої експлуатації морського газопроводу. ВАТ «Газпром» володіє 51% консорціуму, E.ON Ruhrgas AG і BASF/Wintershall GmbH мають рівні частки по 15,5%, а N.V. Nederlandse Gasunie і GDF SUEZ мають частки по 9%.