Збільшення ПВКК в Росії на газ не вплине на ціну для України - російський експерт

Москва. Збільшення податку на видобуток корисних копалин (ПВКК) у Росії на газ не вплине на ціну для України. Таку думку УНІАН висловив начальник аналітичного управління Фонду національної енергетичної безпеки (РФ) Олександр ПАСЄЧНИК.

"Оскільки підписані довгострокові контракти на поставку газу до Західної Європи, і зокрема до України, то збільшення ПВКК напряму на ціну не вплине", - сказав він.

Водночас, він зазначив, що ціни на "трубний" газ прив'язані до ціни нафтового кошика, а в умовах підвищення цін на нафту слід очікувати на підвищення цін на блакитне паливо.

"Тут існує певне запізнення - від 3 до 6 місяців, і вартість нафтового кошика "відіграється" на цінах на газ", - сказав О.ПАСЄЧНИК. При цьому він відзначив, що якщо нафта подешевшає, то з певним запізненням - квартал-другий, дешевшатиме газ для зовнішніх споживачів.

"Напряму фіскальний тягар не позначиться на цінах для зовнішніх споживачів", - сказав він.

О.ПАСЄЧНИК підкреслив що на "Газпром", на відміну від національних нафтовидобувних компаній, податковий тиск в рази менший, якщо дивитися на питомі характеристики - на одиницю видобутку умовного палива. При цьому він підкреслив, що ці ініціативи не схвалені урядом РФ і, найімовірніше, ставки так радикально індексовані не будуть.

"Газпром" має сильне адміністративне лобі, і малоймовірно, що його одразу так сильно затискатимуть, процес буде поступовим. Тим більше, натомість газовому концерну уряд обіцяв швидку "рівнодохідність" на внутрішньому ринку газу", - сказав О.ПАСЄЧНИК.

На його думку, Мінфін хоче збільшити бюджетні надходження зараз, щоб перестрахуватися від коливань на ринку енергоносіїв і за допомогою "Газпрому" хоче зміцнити федеральний бюджет.