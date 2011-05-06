Нафтогаз повністю розрахувався за квітневий газ

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» повністю розрахувалася з ВАТ «Газпром» за імпортований у квітні 2011 року природний газ.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні по зв`язках з громадськістю НАК «Нафтогаз України».

Згідно з повідомленням, ціна природного газу для компанії в другому кварталі 2011 року становить близько 297 доларів США.

Відповідно до умов додаткової угоди до базового контракту, яку було укладено між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» 21 квітня 2010 року, ціна природного газу визначається з урахуванням знижки в розмірі 100 дол. США за 1000 куб. м.

Нагадаємо, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» щомісяця своєчасно і в повному обсязі виконує свої зобов`язання перед ВАТ «Газпром» щодо оплати імпортованого природного газу.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., НАК "Нафтогаз України" зобов`язана щомісяця направляти ВАТ "Газпром" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, наступного за постачаннями. При першому ж неплатежі контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.