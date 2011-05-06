Компанії «Нафтогазу» видобули 4,565 млрд. куб. м газу і 768,5 тис. т нафти

У січні-березні 2011 року нафтогазовидобувні компанії НАК «Нафтогаз України» видобули 4,565 млрд. куб. м газу і 768,5 тис. тонн нафти і газового конденсату.

Про це йдеться у повідомленні управління зі зв'язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України», переданому агентству УНІАН.

У I кварталі усі підприємства компанії, за винятком ПАТ «Укрнафта», повністю виконали планові завдання з видобутку вуглеводнів.

У I кварталі нафтогазовидобувні підприємства компанії проводили геологорозвідувальні роботи на 49 площах і родовищах у трьох нафтогазоносних регіонах України: Східному, Західному і Південному. Обсяги пошуково-розвідувального буріння за цей період становили близько 36,44 тис. м.

За результатами проведення геологорозвідувальних робіт були розширені контури покладів Новотроїцького і Солохівського родовищ, а також відкриті нові газові поклади на Отрадненському родовищі.

За три місяці 2011 року були виконані польові сейсморозвідувальні дослідження в обсязі 353,9 пог. км. 2D і 139 кв. км. 3D; було пробурено 43,027 тис. м експлуатаційних свердловин.

Довідка УНІАН. Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є ДК «Укргазвидобування», ВАТ «Укрнафта» і ДАТ «Чорноморнафтогаз», що входять у структуру НАК «Нафтогаз України».