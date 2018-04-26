Нові газові контракти: головне, щоб не вийшло як завжди...

Усі спроби України з 2008 року будь-яким чином налагодити ситуацію із закупівлею російського газу закінчувалися повним провалом і посиленням залежності Києва від Москви в цьому питанні. Водночас, зараз уряд переконує нас, що зможе змінити газові угоди. Оптимізм з приводу перегляду контрактів викликає не тільки подив, а й побоювання ...

Дивує те, що прем'єр-міністр Микола Азаров сподівається на торжество справедливості у відносинах з РФ і вважає за можливе змінити цінову формулу, як то кажуть, безоплатно. Він упевнений, що Росія буде змушена погодитися на поправки.

Бажання української сторони знизити ціну імпортованого газу, що, скоріше, є необхідністю, цілком виправдано, проте це абсолютно «паралельно» для Росії. Економічна та політична вигода, причому не стільки на близьку, скільки на довгострокову перспективу, - ось головна мета Москви, а зовсім не підтвердження діями дружніх відносин з тією чи іншою країною, тим більше з Україною.

Побоювання ж викликає те, що не можна навіть припустити, чого для України коштуватиме зміна формули ціни газу.

Росія у відносинах з Україною дотримується закону збереження, але тільки у своєму варіанті - якщо десь відніметься, то десь обов'язково додасться, причому в набагато більшому обсязі. Так було з «Харківською угодою», коли Москва надала Києву «тимчасовий перепочинок» для того, щоб пізніше отримати можливість ще тугіше затягнути йому пасок. Так, можливо, буде і на цей раз, якщо Росія погодиться на газові поступки.

За «Харківською угодою» (підписаного та ратифікованою в квітні 2010 р.) для України передбачається знижка на газ у 100 доларів протягом 10 років, проте ніяк не визначено за рахунок чого вона буде надана. Росія вирішила, що знижка буде за рахунок нульової експортного мита на газ. Прем'єр РФ Володимир Путін говорив тоді, що такий крок, звичайно, позначиться на бюджеті РФ і росіян, але мовляв, чого не зробиш для українських друзів...

Водночас, побоювання, що мито може бути знову введене, виникли відразу ж. І зараз вони підтвердилися. За повідомленнями російських ЗМІ, Мінфін РФ, який скасував низку податкових пільг для нафтовиків, пропонує повернутися до сплати всіх митних зборів при експорті газу, і немає ніяких сумнівів, що це торкнеться і України. Газ подорожчає для нас на 30%, що практично обнулить результати «Харківського угоди». Тим більше, варто поспішати з вирішенням питання. У Кабміну є ідеї. Як заявив М.Азаров, ми пропонуємо Росії в формулі розрахунку ціни на газ замість вартості газойлю враховувати вартість вугілля. При цьому газойль у нас практично не застосовується як пальне.

«Йдеться про європейський підхід, коли вартість газу прив'язується до вартості того енергетичного ресурсу, який може газ замінити. А який ресурс може замінити газ в Україні? Наприклад, вугілля. У нас багато вугілля. Так чому ж не прив'язатися в цій формулі до вугілля?», - сказав М.Азаров.

Крім того, прем'єр серед аргументів також відзначив факт вищої вартості газу для України, ніж для країн Європи, і те, що двосторонній договір не може діяти, якщо не влаштовує одну із сторін.

«Вся практика застосування таких договорів показує, що рано чи пізно настає момент, коли цей договір розривається. І ось він зараз настав», - зазначив прем'єр-міністр, підкресливши, що для України прийнятною є ціна газу приблизно в 200 дол. з урахуванням знижки, отриманої за «Харківськими угодами».

Росія, можливо, погодиться на якісь коригування газової формули. Але, в будь-якому випадку, Москва зможе регулювати питання на власний розсуд. І тут знову на горизонті може з'явитися Митний Союз і «вигідна пропозиція» Кремля про входження до нього України - члени МС не застосовують по відношенню один до одного експортні та імпортні мита. Скільки б Київ не наводив аргументів на користь дійсно справедливих змін газових контрактів, найвагомішим для Москви залишиться один - вступ України до МС.

Однак, є й інший варіант, як домогтися меншої ціни на газ. І, схоже, пробний крок на цьому напрямі вже зроблено - з 1 квітня підприємства, що входять до складу холдингової компанії Ostchem, отримують середньоазійський природний газ за нижчою ціною, ніж «Нафтогаз» у «Газпрому». «Ми зробили дуже просто, не придумали нічого нового - поставили Ostchem, яка сама купує й привозить середньоазійський газ в Україну», - заявив бізнесмен Дмитро Фірташ. Він підкреслив, що у схемі поставок цього газу відсутні «Газпром» і «Нафтогаз».

М.Азаров пояснював, що йдеться про 4 млрд. кубометрів газу для підприємств хімічної промисловості і такий варіант закупівлі був схвалений урядами України і Росії.

Між тим, в Середній Азії в газовій сфері "Газпром" так би мовити «співпрацює» з Туркменістаном, Узбекистаном, Казахстаном, Киргизстаном і Таджикистаном. У цей «альянс» він нікого не пустить ще не один десяток років (судячи з підписаних контрактів). Так що ситуація з Ostchem, радше, виняток, ніж варіант цінової знижки...

Варто також нагадати і про компанію «Газпром збут Україна» - «дочку» «Газпрому», вона може продавати "блакитне пальне" українським підприємствам. Якщо ситуація буде розвиватися подібним чином, то, безумовно, НАК «Нафтогаз Україна» в нинішньому вигляді існувати не буде. А підтвердженням використання такого варіанту закупівлі газу можна вважати заяву міністра енергетики України Юрія Бойка. «Хто привезе на кордон газ дешевше, у того ми й купимо. Адже це врятує наші гроші, гроші нашої країни, і це позиція, яка є єдино вірною», - сказав він, додавши, що вже до кінця літа Україна буде закуповувати газ за новими правилами.

Цю заяву зафіксовано. Чекати залишилося недовго. Головне, щоб не вийшло, як завжди...



Георгій Привалов (УНІАН)