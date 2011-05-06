У Криму роздрібні ціни на бензин і ДП зросли на 5-60 коп.

В Автономній Республіці Крим за період з 28 квітня по 5 травня 2011 року роздрібні ціни на бензин і дизельне пальне підвищилися на 0,05-0,60 грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні статистики в АРК, за минулий тиждень на кримських АЗС ціна бензину марки А-95 підвищилася з 10,05-10,70 до 10,20-10,80 грн. за 1 літр, А-95 (premium) - з 10,50-10,90 грн. до 10,50-11,50 грн. за 1 літр.

Роздрібна ціна 1 літра бензину марки А-92 підвищилася з 9,75-9,90 грн. до 9,80-9,95 грн., марки А-80 - з 9,50-9,60 грн. до 9,50-9,70 грн.

Роздрібна ціна 1 літра дизельного пального в зазначений період підвищилася з 9,75-9,90 грн. до 9,80-9,95 грн.