У Черкаських котельнях встановлять енергозберігаючі котли

У Черкасах цього літа встановлять два енергозберігаючі котли в котельнях на вул. Онопрієнка, 8 і вул. Красовського, 10.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, ці роботи будуть проводити в рамках угоди КП "Черкаситеплокомуненерго" з Європейським банком реконструкції та розвитку.

Тендер на постачання котлів для КП "Черкаситеплокомуненерго" виграла французька компанія "Альтержіс".

Французька компанія, на відміну від українських компаній, запропонувала найкращі варіанти як за ціною, так і за якістю обладнання. З переможцем вже укладено контракт. Днями буде перераховано аванс. З часу отримання коштів розпочнуть реалізацію проекту.

Роботи з заміни котлів почнуть у травні. Нові енергозберігаючі котли дозволять автоматизувати роботу котелень, їх коефіцієнт корисної дії набагато вищий, ніж у старих котлів - це дозволить економити газ.

Також наступного тижня в Черкаси надійде обладнання для котельні, яка працюватиме на біопаливі. Тендер на його придбання провели минулого року. Котел білоруського виробництва встановлять в котельні на вул. Менделєєва, 5, яка опалює невеликий мікрорайон "Соснівка", а також місцеві об`єкти: лікарні, поліклініки. Котел буде працювати на альтернативних джерелах енергії, зокрема, на відходах деревини.

Наступним тендером, який планують оголосити КП "Черкаситеплокомуненерго" та ЄБРР, буде тендер на придбання обладнання і встановлення індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках і заміну теплових мереж.