Видобуток вугілля в Україні збільшився на 9,5% - до 27 млн. тонн

Вугільні підприємства України за січень-квітень 2011 видобули 26 млн. 935,8 тис. тонн вугілля, що на 9,5%, або 2 млн. 344,1 тис. тонн, більше показника за аналогічний період 2010 року, і на 22, 2%, або 4 млн. 895,3 тис. тонн, перевищує плановий показник.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, зокрема, за січень-квітень п.р. підприємства, підпорядковані Міненерговугілля, видобули 12 млн. 689,5 тис. тонн вугілля, що на 7%, або 827,5 тис. тонн, перевищує плановий показник. У порівнянні з аналогічним періодом 2010, видобуток збільшився на 10%, або 1 млн. 151,1 тис. тонн.

За квітень 2011 вугільні підприємства України видобули 6 млн. 833,2 тис. тонн вугілля, що на 23,6%, або 1 млн. 305,2 тис. тонн, перевищує плановий показник, і на 6%, або 384,1 тис. тонн, більше показника за квітень 2010 року.

У квітні ц.р. підприємства, підпорядковані Міненергоугля, добули 3 млн. 300,9 тис. тонн вугілля, що на 8,7%, або 264,3 тис. тонн, більше планового завдання і на 10,8%, або 322,2 тис. тонн, перевищує показник за квітень 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, вугледобувні підприємства України в 2010 році збільшили видобуток вугілля на 4%, або 2,863 млн. тонн, в порівнянні з 2009 роком - до 75,166 млн. тонн.

У 2009 році Україна скоротила видобуток вугілля на 7%, або 5,436 млн. тонн, в порівнянні з 2008 роком, - до 72,219 млн. тонн.

Довідка УНІАН. У віданні Міненерговугілля знаходиться 20 вуглевидобувних об`єднань і 5 самостійних шахт.