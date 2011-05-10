В Японії на АЕС «Цуруга» стався викид радіоактивного газу

В Японії на АЕС «Цуруга» стався викид газу, який містить радіоактивні речовини.

Як повідомляє «Газета.ру», викид стався 8 травня. Його причини поки що невідомі.

АЕС розташована в префектура Фукуї на західному узбережжі Японії.

Раніше стало відомо, що компанія-оператор японської атомної електростанції «Хамаока» Chubu Electric Power прийняла рішення з метою безпеки зупинити роботу АЕС.