Уряд Японії не має наміру відмовлятися від атомної енергетики

Японія не відмовиться від атомної енергетики, незважаючи на ядерну кризу після аварії на АЕС «Фукусіма-1».

Як повідомляє Газета.ру, про це заявив заступник генерального секретаря уряду Японії Йошито СЕНГОКУ в ефірі телеканалу NHK.

За його словами, Японія «і надалі дотримуватиметься курсу розвитку атомної енергетики як одного з основних напрямів національної політики».

Й.СЕНГОКУ також заявив, що уряд не має наміру припиняти роботу АЕС у країні, окрім «Хамаокомі» в центральному регіоні країни.

Напередодні японський прем`єр Наото КАН виступив із вимогою припинити роботу трьох реакторів. Причиною рішення Н.КАНА стали зростаючі побоювання з приводу того, що наступний сильний землетрус може призвести до нової ядерної кризи.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня на північному сході Японії стався руйнівний землетрус магнітудою 9,0, що викликав цунамі заввишки більше десяти метрів. Унаслідок удару стихії було зруйновано більш як 151 тисяча будівель. Кількість жертв становила майже 14,9 тисячі осіб, зниклими безвісти у шести префектурах числяться 9 тисяч 960 осіб.

Після землетрусу на АЕС "Фукусіма-1" була зафіксована серія аварій, спричинених виходом з ладу системи охолоджування. Унаслідок інцидентів на АЕС було виявлено декілька витоків радіації, що змусило владу евакуювати людей з 30-кілометрової зони навколо АЕС. За даними сейсмологів, повторні землетруси магнітудою понад 5,0 можуть тривати у районі острова Хонсю ще, щонайменше, декілька місяців.