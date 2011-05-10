Ф'ючерси на нафту на NYMEX у понеділок продемонстрували різке зростання

Ф`ючерси на нафту в понеділок, 9 травня, повернули собі деяку частину позицій, втрачених минулого тижня. Котирування ф`ючерсів на нафту зросли після того, як сильна повінь і проблеми на нафтопереробному заводі в Міссісіпі викликали зростання цін на бензин, передає ПРАЙМ-ТАСС.

За підсумками торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування червневих ф`ючерсів на легку малосірчисту нафту зросли на 5,37 долара, або на 5,5%, до 102,55 долара за барель.

Червневі ф`ючерси на нафту марки Brent на ICE подорожчали на 6,77 долара, або на 6,2%, до 115,90 долара за барель.

Знадобилося трохи, щоб знову привернути покупців на ринок нафти, після того, як ціни минулого тижня впали на 15% і досягли найнижчого рівня з середини березня. Трейдери були переконані, що найгірше у плані падіння вже позаду, вважаючи, що все ще існує достатній попит, аби ціни на нафту перевищили позначку 100 доларів за барель.

Ф`ючерси на бензин продемонстрували ще більш значне зростання. Котирування червневих ф`ючерсів на бензин RBOB за підсумками торгів зросли на 18,83 цента, або на 6,1%, до 3,2784 долара за галон.

Ф`ючерси на бензин отримали поштовх до зростання на тлі побоювань щодо зниження обсягу нафтовидобутку уздовж річки Міссісіпі. Сильна повінь уповільнює роботу на баржі і штовхає до зростання ціни на бензин для поставки на Середній Захід.

Між тим, Chevron Corp. повідомила, що загасила пожежу на одній зі своїх двох установок на нафтопереробному заводі в місті Паскагула, штат Міссісіпі. Представник компанії не став коментувати стан установки і роботу нафтозаводу, що переробляє 330 000 барелів нафти на день. Однак, такі проблеми часто викликають побоювання з приводу пропозиції і штовхають котирування ф`ючерсів вгору.

Це зростання, ймовірно, розвіє надії на те, що споживачі отримають перепочинок від високих цін на бензин перед літнім сезоном відпусток. У понеділок середня ціна галона бензину regular в США склала 3,96 долара проти 3,98 долара в п`ятницю, згідно з даними Автомобільної асоціації. Ціни, здавалося, повинні були впасти в кінці минулого тижня, коли нафтопереробні заводи перенесли заощадження від зниження цін на нафту на споживачів.

Проте зростання, яке спостерігалося в понеділок, швидше за все, означає, що 4 долари за галон бензину в США - це рівень, вже пробитий в багатьох частинах країни - незабаром буде досягнутий.

Падіння, що спостерігалося минулого тижня, було викликане низкою негативних економічних даних США, найбільшого у світі споживача нафти. Велика частина продажів обрушилася після того, як ціни на нафту впали нижче декількох "рівнів підтримок" у четвер, що інвестори використовували для спрацьовування автоматичних наказів на продаж.

Незважаючи на зниження минулого тижня, перспективи попиту на ринку нафти майже не змінилися, кажуть аналітики. Більше того, опубліковані в п`ятницю кращі за очікування дані щодо зайнятості в США за квітень вказали на те, що економіка може витримати більш високі ціни.

Червневі ф`ючерси на топковий мазут зросли в ціні на 11,61 цента, або на 4,1%, до 2,9618 долара за галон.