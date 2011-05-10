«Чорноморнафтогаз» розпочав видобуток газу з двох нових свердловин на шельфі Чорного моря

Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» запустило видобуток природного газу з двох нових свердловин на розконсервованому блок-кондукторі БК-11 Голіцинського газоконденсатного родовища в північно-західній частині шельфу Чорного моря.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

У повідомленні наголошується, що фахівці компанії пробурили свердловини цього року в рамках дооблаштування родовища. Раніше вони розконсервували і привели в порядок блок-кондуктор (БК-11). Паралельно з бурінням свердловин побудували і уклали підводний газопровід завдовжки 3,4 кілометра, яким з`єднали БК-11 з діючою видобувною платформою МСП-2.

Найближчим часом ДАТ «Чорноморнафтогаз» планує завершити буріння ще двох свердловин на БК-11 і підключити їх до газопроводу.

Усього, з урахуванням дооблаштування, на Голіцинськом газоконденсатному родовищі планується видобути цього року близько 100 млн. куб. м природного газу, що дасть змогу ДАТ «Чорноморнафтогаз» підтримати загальний річний видобуток на рівні понад 1 млрд. куб. м.

У 2011 році на виконання доручень Президента України, урядової програми з активізації вітчизняного видобутку нафти і газу і при фінансовій підтримці НАК «Нафтогаз України» ДАТ «Чорноморнафтогаз» дооблаштує два діючі родовища та освоює нове. Із закінченням дооблаштування Голіцинського родовища буде завершено перший етап.

Нагадаємо, Голіцинське газоконденсатне родовище – перше родовище, відкрите на шельфі Чорного моря в 1974 році, а його розробка розпочалася в 1983 році.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

На сьогодні на балансі ДАТ «Чорноморнафтогаз» знаходиться 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатні і 2 нафтові. Сумарні запаси всіх родовищ сьогодні становлять: по природному газу – 58,56 млрд. куб. м, по газовому конденсату – 1231 тис. тонн, по нафті – 2530 тис. тонн.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» знаходяться в управлінні НАК «Нафтогаз України».