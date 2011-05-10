Асоціація нафтотрейдерів не бачить передумов для виникнення дефіциту пального в Україні

Асоціація «Об`єднання операторів ринку нафтопродуктів України» не бачить передумов для дестабілізації поставок нафтопродуктів у недалекому майбутньому й протестує проти провокаційних і нагнітаючих напруженість заяв нафтопереробних компаній, зокрема «ТНК-ВР Комерс», про існування передумов для дефіциту пального в Україні у зв`язку з ремонтом Мозирського НПЗ і проблемами в Росії.

Про це сказано в повідомленні асоціації, переданому УНІАН.

«На відміну від раптових поломок і зупинок Лисичанського НПЗ, ремонт на Мозирському НПЗ є плановим, тобто супроводжується напрацюванням необхідних обсягів продукту для безперебійних поставок споживачам. А поставки з Росії – мізерні, у зв`язку з чим заходи російського уряду з обмеження експорту бензину не матимуть якихось наслідків для України», – зазначив президент асоціації Леонід КОСЯНЧУК.

В «Об`єднанні операторів ринку нафтопродуктів України» впевнені, що дефіцит пального в нашій країні може бути викликаний лише двома чинниками, які стали реальними причинами проблем, що спостерігаються сьогодні в РФ.

Перший чинник – реалізація ініціатив щодо так званої підтримки нафтопереробної галузі (імпортні мита, квотування, ліцензування тощо). Це автоматично обмежить конкуренцію на ринку і вб`є диверсифіковану систему постачання України пальним. Саме монопольний устрій російського ринку, повністю контрольованого власниками НПЗ, що ведуть, згідно з висновками Федеральної антимонопольної служби Росії, дискримінаційну цінову політику, й обмежує доступ до ресурсу незалежних гравців.

Другий проблемний чинник – посилення державного регулювання цін, що також стало однією з причин зникнення пального на багатьох російських АЗС. Незважаючи на такі очевидні наслідки держрегулювання, Міненерговугілля продовжує «рекомендувати» свідомо нереальні цінові коридори, які в кращому разі відповідають оптовим, але не роздрібним цінам, продиктованим об`єктивними чинниками.

«Якщо в «ТНК-ВР» пророкують брак імпортного продукту, то чому не збільшують переробку нафти на «ЛИНИКу», щоб покрити нібито назріваючий дефіцит? Або ця російська компанія сама не вірить у свої прогнози, умисне дезінформуючи громадськість і владу України з метою лобіювання мит і квот на імпорт, або просто нездатна наростити виробництво всупереч заявам про готовність насичити ринок нафтопродуктами в разі обмеження імпорту», – додав Л.КОСЯНЧУК.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня ц.р. прес-служба ТОВ «ТНК-ВР Комерс» із посиланням на виконавчого директора компанії Фелікса ЛУНЄВА заявила, що зупинка білоруського Мозирського НПЗ на плановий ремонт у травні-червні може стати критичною для України й створити передумови для дефіциту пального.

Також Ф.ЛУНЄВ зазначив, що якщо уряд не використовує інструменти для вирівнювання конкурентного середовища зараз (імпортні мита, квотування, ліцензування тощо), він може запізнитися з підтримкою нафтопереробної галузі країни.