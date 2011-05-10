За тиждень оптові ціни на нафтопродукти в Україні змінилися різнонаправлено

З 3 по 10 травня 2011 року середні по Україні велико оптові ціни на нафтопродукти змінилися різнонаправлено.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Так, за даними моніторингу консалтингової групи «А-95», з 3 по 10 травня 2011 року середні по Україні велико оптові ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: на бензин А-92 – збільшилися на 3,0%, або 360 грн./т, – до 12350 грн./т; на бензин А-95 – збільшилися на 1,8%, або 230 грн./т, – до 12760 грн./т; на дизельне пальне – знизилися на 0,1%, або 10 грн./т, – до 10290 грн./т.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створена в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.