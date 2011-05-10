Роздрібні ціни на нафтопродукти в Україні за тиждень виросли на 0,9%

Із 3 по 10 травня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися на 0,8–1,1% (в середньому на 0,9%).

Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Так, за даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 3 по 10 травня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: бензин А-80 – збільшилися на 0,9% - з 9,35 грн./л до 9,43 грн./л; бензин А-92 – збільшилися на 0,8% - з 9,75 грн./л до 9,83 грн./л; бензин А-95 – збільшилися на 1,1% - з 10,06 грн./л до 10,18 грн./л; дизельне пальне – збільшилися на 0,9% - з 9,73 грн./л до 9,82 грн./л.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створена в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.